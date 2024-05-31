Резервный банк Индии переместил 100,3 тонны золота из хранилищ в Великобритании обратно в Индию, пишет The Times of India.

В ближайшие месяцы ЦБ может вернуть в страну еще подобный объем драгметалла, сообщило издание со ссылкой на информированные источники. Это делается по логистическим причинам и с целью диверсификации мест хранения, сказали источники.

По данным на конец марта, индийскому ЦБ принадлежали 822,1 тонны золота, из которых 413,8 тонны хранились за рубежом. За прошлый финансовый год регулятор приобрел 27,5 тонны золота.

В Индии золото центробанка хранится в здании регулятора в Мумбаи и в Нагпуре.(interfax.ru)