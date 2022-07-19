В столице Ирана проходит трехсторонняя встреча лидеров этой страны, Турции и России по ситуации в Сирии.

19 июля президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Ирана. Там он провел переговоры с главой Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России прибыл с рабочим визитом в Иран для участия в трехсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию», — говорится в сообщении.

Путин также провел отдельные встречи с каждым из лидеров обеих стран.

Уже известно, что церемония подписания межправительственных документов Турции и Ирана состоялась во дворце «Садабад» в Тегеране. Документы были подписаны в присутствии лидеров стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Эбрахима Раиси. Подписи поставили главы ряда ведомств двух государств.

На совместной пресс-конференции Эрдоган отметил, что Турция нацелена на развитие сотрудничества с Ираном. Турецкий лидер напомнил, что стороны ранее наметили цель товарооборота в $30 млрд в год. «К сожалению, из-за пандемии этот показатель пока находится на уровне 7,5 млрд долларов. Турция готова к активному сотрудничеству с Ираном, в том числе в оборонной сфере», — цитирует его «Анадолу».

Касаясь ситуации в Сирии, Эрдоган заявил, что в ходе Саммита стороны дадут оценку Астанинскому формату, также будут предприняты попытки активизации данного процесса. Кроме того, глава республики обратил внимание на проблему террористов в регионе. По его словам, террористические организации, такие как PJAK, PKK, PYD, YPG и FETО, несут опасность Турции и Ирану. «Важно тесно взаимодействовать в борьбе с этим злом», — подчеркнул он.

Эбрахим Раиси, выступая на пресс-конференции, сообщил, что страны намерены продлить соглашения по поставкам природного газа, 25-летний срок действия которого завершается.

Затрагивая вопрос борьбы с терроризмом, Раиси напомнил о значимости взаимодействия в борьбе не только с ним, но и с наркоторговлей и организованной преступностью, отметив недопустимость двойных стандартов в борьбе с террором. Что касается ситуации в регионе, то, как заявил он, Иран и Турция поддерживают территориальную целостность Сирии.

«Уверен в успешном развитии сотрудничества Ирана с Турцией», — подчеркнул он, назвав нынешний визит турецкого коллеги в Тегеран «поворотным пунктом» в развитии двусторонних связей.

Но наверняка на повестке встреч трех лидеров не только вопросы, касающиеся Сирии. Есть и другие, весьма актуальные темы, которые ждут обсуждения между сторонами.

Накануне Эрдоган заявил, что при невыполнении требований Турции она может затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

Кроме того, Путин 11 июля провел телефонные переговоры с Эрдоганом, во время которого произошел обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки.

Еще одна актуальная тема, обсуждаемая в последние дни – возможная покупка Москвой не менее сотни (некоторые называют цифру в три сотни) военных иранских беспилотников.

Каково значение переговоров трех президентов и по сирийской, и по другим важным темам? Могут ли стороны прийти к консолидированным позициям по каким-то из них? Или слишком уж далеки их подходы друг от друга?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Очевидно, что главный вопрос встречи — это Сирия и намерение Турции провести спецоперацию и установить контроль в 30-километровой полосе. В отличие от Ирана и России, которые в сущности контролируют Сирию посредством марионеточного режима Асада, Турция приняла на своей территории 4-5 миллионов беженцев, ставших жертвами свирепых действий военных Асада, иранских прокси (Хизбалла) и российских бомбардировок. Турция вправе требовать создание безопасной полосы в Сирии вдоль своей границы с тем, чтобы восстановить там инфраструктуру и вернуть хотя бы часть сирийских беженцев на родину. Одновременно отодвинув от своей границы террористов РПК. Тегеран и Москва всячески этому противятся. Вашингтон и Брюссель также призывают Анкару к сдержанности. Но делить тяготы содержания сирийских беженцев не торопятся. Думаю, что Эрдоган не отступится от своего требования в части отвода террористических подразделений РПК и создания зоны безопасности вдоль своей границы. Во всяком случае оснований для такого требования у Турции много больше, чем у России и Ирана, которые даже не граничат с Сирией. Хотелось бы верить, что президенты Путин и Раиси прислушаются к доводам президента Эрдогана и ситуацию удастся разрулить без того, чтобы довести до прямого военного столкновения Турции с Ираном и Россией.

В отличие от России и Ирана, которые ведут в Сирии геополитические игры в борьбе за усиление своего влияния или присутствия, Турция, непосредственно граничащая с Сирией, решает вопросы безопасности, противодействия террористическим угрозам и, наконец, решает вопрос возвращения на родину миллионов сирийских беженцев, которых из своей страны, из дому изгнал террористический режим Асада, Хизбалла, и российские бомбардировки.

Евгений Михайлов, российский эксперт по международным конфликтам, политолог:

— На мой взгляд, фактический саммит в Тегеране трех ведущих государств в регионе, которые в большей мере влияют на политику Ближнего Востока и Южного Кавказа, является одним из самых важных событий этого года. На этом фоне весьма блекло выглядит поездка и консультации Байдена с лидерами стран Персидского залива. Эти страны также сейчас склоняются к работе с Ираном, Турцией и Россией. То есть, на мой взгляд, формируется новый центр силы.

Что бы я отметил? На фоне происходящего мирового передела немаловажен фактор движения РФ к полномасштабному стратегическому партнерству с ИРИ. Думаю, уже заключенные договоры с Ираном приближают дату подписания некоего стратегического договора о масштабном партнерстве, аналогичного тому, который Тегеран подписал с Китаем на 25 лет.

Немаловажны и консультации Путина с Эрдоганом по сирийскому вопросу. И точно так же Эрдогана с Раиси. Конечно же, у России есть напряженные моменты, касающиеся сирийской оппозиции, противостоящей Турции. Я более чем уверен, что Эрдоган будет говорить с Путиным по поводу того, чтобы он благосклонно отнесся к операции против курдских террористических организаций, признанных таковыми в Турции. И думаю, тут будут достигнуты определенные договоренности.

Турция сейчас ведет весьма самостоятельную политику, которая сильно раздражает Запад. Эта политика направлена на сотрудничество с подсанкционным более 40 лет Ираном, на увеличение товарооборота с Ираном, с РФ. При том, что Турция является страной НАТО, она не поддержала санкции и пользуется всеми благами этой ситуации. Она торгует с Россией, пользуется политическими преференциями с ее стороны. Эрдоган умеет договариваться, и я думаю этот саммит в Тегеране принесет очень много сюрпризов, прежде всего, блоку НАТО и непосредственно США. Совершенно очевидно, что западные страны теряют свои позиции на Ближнем Востоке. Туда пришли уже новые сильные игроки, которые и будут определять будущее всего региона. Думаю, уже в ближайшее время мы увидим новые совместные проекты между Ираном, Турцией и Россией, в которых будет участвовать, конечно же, Азербайджан, потому что он находится непосредственно в русле влияния Турецкой Республики. Несомненно, на встрече Путин-Эрдоган состоится и разговор о решении Карабахского вопроса. Точнее, об открытии Зангезурского коридора, который выгоден как Ирану, так и Турции с Азербайджаном. Армении он выгоден прежде всего для стабилизации внутриэкономической обстановки, для налаживания наконец-таки добрососедских отношений. Но опять же, для того, чтобы это произошло, нужно нивелировать влияние Европейского Союза и США в регионе. В любом случае, нынешний трехсторонний саммит – это некий посыл странам Запада, что в будущем они не смогут никак влиять на дальнейшее развитие как Ближнего Востока, так и Южного Кавказа. Если только с миром, с инвестициями – то да, а с какими-то политическими амбициями, то в регионе есть кому решать вопросы. Это Турция, Иран, и Россия. В этом же русле находится Азербайджан, который обладает мощнейшей армией и сильной экономикой.

У меня нет сомнений в том, что вопросы, касаемые Сирии, будут обсуждаться неким отдельным блоком. Потому что в Сирии присутствуют интересы всех трех государств, встречающихся в Тегеране.

Мне кажется также, что Турция сегодня является надежным партнером РФ, более того, является гарантом перед Россией ранее прошедших переговоров по вывозу зерна из Украины. То есть, Турция будет проверять корабли с зерном, она будет их сопровождать и т. д. Это очень важно, это говорит о доверии.

Кроме того, многие эксперты в России обсуждают сейчас тему иранских дронов. Действительно, у Ирана есть огромный опыт по их созданию, и России эти беспилотники нужны. Иран в свое время насбивал много таких израильских и американских аппаратов и, занимаясь этим с 80-х, фактически создал современные дроны, в том числе барражирующие боеприпасы. Которые необходимы опять же РФ на фоне происходящего в Украине. То есть, Россия и сама производит дроны, но иранские беспилотники оказали бы неоценимую поддержку российской армии. Иран, между тем, нуждается в валюте, а у России ее достаточно. Я думаю, не будет никаких проблем по заключению договоров между РФ и ИРИ по этим аппаратам, скорее всего это уже и произойдет.

Конечно же, между лидерами РФ и ИРИ будет обсуждаться вопрос ядерной программы и нет сомнений, что Россия поучаствует в развитии мирного атома в этой стране.

Если говорить о разных подходах, о том, насколько далеки интересы наших стран друг от друга, я бы отметил, что они не сильно далеки. Особенно, последние годы Иран, Россия и Турция находили много точек соприкосновения. Я вообще в принципе ожидаю некий глобальный союз. Формируется новый центр силы, и это понимают на Западе. Американцы уже заявили о том, что формируется блок Иран-Китай-Россия, и я не удивлюсь если Турция примет какое-то решение о координации своих внешнеполитических действий с этими странами. Вполне вероятно, это можно допустить на фоне происходящих событий, что Турция может выйти из блока НАТО в угоду собственным национальным интересам. Потому что НАТО показало себя как недееспособная организация, на мой взгляд, на фоне последних событий в мире, и президент Эрдоган это прекрасно понимает и этим пользуется. Опять же стоит вспомнить попытку блокировки вступления в блок Швеции и Финляндии. Турция поставила свои условия, на которые они пока согласились, но не выполняют. И у Анкары, я думаю, всегда есть шанс заблокировать вступление этих стран. Тем самым она окажет моральную поддержку РФ, хотя В.Путин уже не раз заявил, что придется лишь усилить определенные меры безопасности рядом с границами этих государств, не более того. Это вступление было ожидаемо. Сейчас в принципе идет нарушение всех договоров международных, удивляться нечему. А то, что сейчас Эрдоган заявил о возможной новой блокировке вступления Швеции и Финляндии, говорит о его умении достигать своих целей.

Израильский публицист Авигдор Эскин (Иерусалим):

— Турция решительно настроена в отношении курдских военных группировок в Сирии. Она не скрывает своих намерений активизировать борьбу с ними и расширить сферу своего влияния. Россия и Иран поддерживают в Сирии режим президента Асада. Будут предприняты попытки договориться, опираясь на формат Астаны, действующий уже несколько лет. Важно понять, считает ли Эрдоган Россию ослабленной или – наоборот, активной и агрессивной. В зависимости от этого он будет действовать.

Никакой консолидации позиций быть не может. Интересы трех сторон сильно разнятся. Однако попытка ответить на визит Байдена на Ближний Восток на прошлой неделе и стратегическое сотрудничество арабских стран с Израилем – это возможное объяснение помпезности события сегодняшнего дня.

При этом надо учесть, что Россия при Путине успешно взаимодействует с Израилем и что Эрдоган тоже пошел на сближение с Иерусалимом в последнее время. Неясно, против кого дружить и за кого объединяться.

По всей видимости, между Ираном и Москвой могут быть достигнуты договоренности по продаже Тегераном России определенных видов вооружений. Судя по атмосфере, они также попытаются договориться по взаимодействию в сфере газа. Но надо помнить, что Россия и Иран являются конкурентами в экономической сфере. Политическая воля обеих сторон показать себя с сильной стороны Западу и США объединяет Москву и Тегеран. Однако дружить против кого-то сложно при таком клубке исторических и экономических неурядиц. А тут еще присутствует Турция – член НАТО, как известно.

Видимо, сам факт встреч в Тегеране будет использован тремя сторонами для укрепления своих позиций дома и для напоминания Западу о возможности в теории союза Москвы с Тегераном и Анкарой. Что касается долгосрочных выводов, то не стоит с ними спешить.