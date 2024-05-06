Франция не находится в войне с Россией, заявил президент Эммануэль Макрон. Эти слова французского лидера прозвучали на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже, передает РИА Новости.

«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом», — отметил Макрон.

Накануне в МИД РФ прокомментировали вызов посла Франции Пьеру Леви. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что российская сторона указала на провокационную линию Парижа, которая ведет к дальнейшей эскалации конфликта. В министерстве отметили, что попытки создать «стратегическую неопределенность» для России заявлениями о возможной отправке западных солдат на Украину обречены на провал.

6 мая Си Цзиньпин во время беседы с Макроном в Париже призвал вместе противостоять началу новой холодной войны.