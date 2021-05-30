Турция убедила союзников по НАТО смягчить официальную реакцию на инцидент с самолетом и задержание оппозиционного журналиста в Беларуси. Об этом сообщили Reuters два знакомых с ситуацией дипломата.

В среду 30 членов альянса опубликовали заявление из двух абзацев, осудив принудительную посадку рейса Ryanair с целью ареста журналиста Романа Протасевича. При этом в заявлении не упоминается никаких карательных мер, на введении которых настаивали союзники из стран Балтии и Польша.

Заявление прозвучало менее резко, чем публичные высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который назвал случившееся «угоном самолета на государственном уровне» и «возмутительным» поступком.

По словам дипломатов, Анкара настояла на том, чтобы в тексте не было никаких упоминаний о поддержке новых санкций со стороны Запада и призывов к освобождению политических заключенных в Беларуси.

Источники добавили, что из заявления также были удалены формулировки о возможной приостановке сотрудничества НАТО с Беларусью.

Мотивы Турции пока неясны.

По мнению дипломатов, это может быть связано с тем, что Анкара пытается сохранить связи с Москвой, ближайшим союзником Беларуси, а также экономические отношения с Беларусью через авиакомпанию Turkish Airlines, которая выполняет ежедневные рейсы в Минск.

Другая версия связана со стремлением Турции принять российских туристов этим летом после пандемии COVID-19.

Действительно любопытно, какой такой интерес может быть у Турции в Беларуси, если она пошла против главенствующего мнения в НАТО. Может быть, есть какие-то важные моменты для ее интересов в этой стране или вокруг нее? На эти вопросы # отвечают известные иностранные эксперты.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Я не думаю, что у Турции тут какие-то меркантильные цели, заключающиеся в том, чтобы привлечь побольше туристов из России, или продолжать частые полеты своей госавиакомпании в Беларусь. Я думаю, Турция просто перенимает роль региональной державы внутри Европы. Она хочет примирить Европейский Союз с Беларусью, она понимает, что есть геополитические проблемы, она понимает, что Протасевич не простой журналист. Выясняется, что он с оружием в руках делал что-то в Украине. Анкара понимает, что не все так просто, не всё вокруг черно-белое.

Для Турции не выгоден жесткий конфликт Беларуси с Европейским Союзом, или Евросоюза с Россией. Она хочет показать, что у нее очень сильная дипломатия на европейском континенте, что она способна примирять, она может выдвигать идеи, и она может даже влиять на Москву и на Брюссель. Вот в этом цель Эрдогана. Я думаю, что у него хорошо получается.

Главная мысль тут, что Турция уже играет роль действительно серьезного дипломата внутри Европы. Не на стороне Евросоюза, не на стороне России. Она пытается примирить, и она за то, чтобы не было войны. Я думаю, что это разумная позиция, и она очень поможет даже внутри НАТО. Она способна предотвратить худшее на европейском континенте.

Станислав Притчин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова (Москва):

— Если честно, для меня этот шаг Турции тоже сюрприз, потому что Беларусь – не тюркоязычное государство, не входит в Совет тюркоязычных государств. Экономические связи между Турцией и Беларусью активные, но не настолько. Если смотреть через призму азербайджано-белорусских отношений, то они важные, но в какой-то степени эта страна даже больше конкурент для Турции, если рассматривать ситуацию с точки зрения военно-технического сотрудничества. Поэтому мне здесь не совсем понятна мотивация турецкой стороны — почему Анкара решила выступить с такой инициативой в рамках НАТО, и что ею двигало?

Если говорить в контексте российско-турецких отношений, то есть огромное количество сфер, где можно делать шаги напрямую, а не опосредованно, через Беларусь. То есть, не совсем понятна логика улучшения турецко-российских отношений через Беларусь. Потому что и у Беларуси с Россией есть целый комплекс сложностей во взаимоотношениях. А значит и не столь однозначно стоит ожидать улучшения отношений с Москвой, если Анкара станет поддерживать Минск.