Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал недопустимыми угрозы возмездия, оглашенные Ираном в адрес Израиля.

Как передает #, об этом пишет британская газета Evening Standard.

«Угрозы со стороны Ирана недопустимы и мы, как и американцы, полностью поддерживаем право Израиля защищать себя от них», — сказал Сунак.

Британский премьер также отметил, что Лондон «выделяет Иран как существенную угрозу региональной безопасности» и борется с деятельностью иранских спецслужб на территории королевства.

Это заявление последовало после того, как в конце марта оппозиционный иранский журналист Пурия Зераати был ранен ножом рядом с собственным домом в Лондоне. По данным Скотленд-Ярда, трое подозреваемых в течение нескольких часов после нападения покинули территорию Великобритании.