Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, а также главы МИД Испании и Швеции Аранча Гонсалес Лая и Анн Линде в преддверии встречи с коллегами в рамках Стокгольмской инициативы по разоружению, демобилизации и реинтеграции (SIDDR) призвали ядерные державы к значительному сокращению арсеналов атомного оружия. Об этом говорится в совместной статье министров, опубликованной в понедельник в немецкой газете Rheinische Post.

«Нам нужен прогресс как никогда. Соглашения по вопросам ядерного разоружения и нераспространения в последние годы продолжают разрушаться. Новая напряженность и недоверие между мировыми державами препятствовали дальнейшему сокращению ядерных арсеналов», — подчеркнули авторы публикации. Они напомнили, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — фундаментальный инструмент контроля над вооружениями — прекратил свое действие в 2019 году. Вместе с тем, по словам глав МИД, развитие новых технологий лишь осложняет ситуацию, создает новые риски и может спровоцировать очередную гонку вооружений.

Продление действия Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в начале этого года, перспектива новых переговоров между Москвой и Вашингтоном о будущем контроле над вооружениями и мерах по сдерживанию рисков, а также выраженная президентами России и США на встрече в Женеве в июне приверженность стратегической стабильности, по мнению глав МИД ФРГ, Испании и Швеции, «являются хорошими новостями». «Мы определенно приветствуем эти позитивные события, но также призываем государства, обладающие ядерным оружием, предпринять дальнейшие решительные шаги в направлении разоружения», — написали министры.

«Это могло бы включать в себя снижение роли ядерного оружия в их стратегиях и доктринах, уменьшение вероятности конфликтов и случайного применения ядерного оружия, дальнейшее сокращение арсеналов ядерного оружия и создание основы для [заключения] нового поколения соглашений в области контроля над вооружениями», — подытожили авторы статьи. «Мы должны раз и навсегда прекратить испытания ядерного оружия, окончательно введя в действие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, возобновить переговоры, касающиеся Договора о запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также создать надежные условия для проверки шагов по ядерному разоружению», — заключили Маас, Гонсалес Лая и Линде.

В понедельник в Мадриде состоится встреча SIDDR на уровне глав МИД. Эта инициатива была запущена Швецией в июне 2019 года. К ней присоединились 16 стран. (ТАСС)