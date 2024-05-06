Палестинская группировка ХАМАС заявила о согласии на прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на джихадистов.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проинформировал о решении по телефону премьер-министра Катара и главу египетской разведки. Детали соглашения пока не объявлены.

Доха и Каир выступают посредниками в сделке, которая среди прочего включает в сея обмен израильских заложников на палестинских заключённых, между Израилем и палестинцами. Ранее катарские и египетские представители переговорщиков передали ХАМАС соответствующие предложения о прекращении огня.

В свою очередь израильский чиновник в разговоре с Reuters заявил, что посредники передали палестинской стороне «смягчённое» предложение Египта. Для Израиля оно неприемлемо. Другие детали о реакции Израиля не приводятся.

СМИ сообщают, что израильская переговорная группа получила ответ ХАМАС от посредников. В публикациях говорится, что палестинская сторона в последние дни ужесточала свои требования. В частности группировка настаивала на полном прекращении огня, но Израиль ранее обещал, что военная операция будет продолжаться до ликвидации ХАМАС.