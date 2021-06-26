С самого начала было понятно, что не стоит ожидать быстрейшего взаимопонимания в диалоге США и России. Достаточно вспомнить с каким багажом стороны начали переговоры: В. Путин делал намеки по поводу возраста и здоровья Байдена, Байден же вообще назвал своего российского коллегу «убийцей».

Ясно было, что сперва надо привести в нормальное состояние дипломатические отношения. Поэтому в начале недели, услышав весть о возвращении российского посла в Вашингтон, мы вовсе не удивились: как правило, сложные дипотношения начинаются именно с этого.

А так, общая ситуация продолжает оставаться сложной. На днях была обнародована дата проведения парламентских выборов в России, детали которых также, так или иначе, отразятся на диалоге США и России. Заметим, что Путин уже застраховал себя: ограничивается участие на выборах когда-то подсудимых кандидатов.

Кроме того, уже понятно, что Алексей Навальный не будет участвовать на предстоящих выборах, т.к. российского президента больше тревожит именно участие в них навальнистов.

После философа К. Поппера мало кто верит в существование общественных законов, и все вслед за великим философом считают, что общественные законы носят конвенциональный характер, т.е. они зависят от воли людей. В случае законов природы все иначе, тут все двигается своим чередом. Например, восход или закат Солнца не зависит от нашего желания.

Но все-таки бывают какие-то общие тенденции и в общественных процессах. Если проследить всю человеческую хронологию можно увидеть, что со временем свобод становятся больше. Да, это касается и отдельных людей, и целых народов. В этом отношении Путин и подобные ему политические лидеры стараются остановить время. Но увы! Помнится, в начале украинских событий тогдашний советник Путина политолог Глеб Павловский заметил, что не стоит мешать процессу, который рано или поздно произойдет. Но власти не стали следовать по совету известного российского политолога и начали болезненный украинский кризис: аннексировали Крым, дали ход негативным процессам в Восточной Украине, в результате чего восточная часть страны вообще вышла из-под контроля Киева.

Поэтому отношения двух государств –США и России зависят и от украинского конфликта. Летом ожидается визит украинского президента В. Зеленского в Вашингтон. Конечно, заранее делать какие-то прогнозы не очень легкая задача. Но то, что Байден пожелал видеть В. Зеленского в Белом доме, уже многое значит, хотя из этого вовсе не следует, что украинский конфликт сразу же разрешится – нет, до тех пор, пока Владимир Путин остается у власти эта проблема не найдет своего решения. Думается, что это понимают и в Вашингтоне.

Чтобы мир забыл какой-то старый конфликт, следует создать новый и более актуальный – российские стратеги прекрасно понимают это старое правило конфликтологии.

Поэтому диалог с США идет в прежнем направлении: в Кремле считают, что США должны признать привилегии России в отдельных регионах земного шара.

Их устраивает даже статус «региональной державы» — лишь бы речь шла не о праве и равноправии, а о привилегиях. Помнится, еще в девяностые годы некоторые российские политологи писали, что вся территория бывшего Советского Союза по аналогии с доктриной Монро должна считаться зоной интересов России.

Но бывшее советское пространство вовсе не статично, тут также идут весьма динамичные процессы. Даже трудно прогнозировать ход событий в Армении после последних внеочередных парламентских выборов. По этой причине, не бывает вечных и нетронутых геополитических мандатов – все течет, все меняется, в том числе, и геополитическая архитектура мира…