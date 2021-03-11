Тбилиси ждет бакинцев: о том, как к этой встрече готовятся в Грузии, рассказывает Марика Богверадзе

Итак, небо еще одной страны вскоре будет открыто для граждан Азербайджана. Как уже сообщалось, бюджетная авиакомпания Buta Airways возобновляет сообщение между Баку и Тбилиси. Первый за период пандемии авиаперелет по данному маршруту состоится 19 марта. Полеты будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Пассажиры будут допущены на борт при предъявлении документов об отрицательном тесте на COVID-19. Ранее азербайджанцы и граждане некоторых других стран могли попасть в Грузию лишь по предъявлении справки о полном прохождении курса вакцинации.

О том, что ждет туристов из Азербайджана в Грузии, чем живет сегодня Тбилиси, и как готовятся к встрече туристов в этой стране, в интервью # рассказывает один из топовых экскурсоводов Грузии Марика Богверадзе:

— К радости многочисленных туристов, в том числе из Азербайджана, Грузия отменила решение о приеме лишь тех граждан, которые прошли полный курс вакцинации. Как отреагировали в самой Грузии на это постановление и затем на его отмену?

— У компаний и людей, ориентированных на туризм, подобные регуляции, конечно же, вызывают разочарование. Потому что вакцинацию прошли отнюдь не все люди, и не каждый человек намерен это сделать в ближайшее время. Повторный ПЦР-тест, обязательный на 3 день прохождения всем прибывшим без вакцинации, тоже вносит определенные директивы в график поездок. Ведь не во всех населенных пунктах имеются необходимые для этого лаборатории. Все это удорожает тур, изменяет логистику, вносит вынужденные коррективы в планы туриста. Поэтому, многим не особо понятен смысл подобных регуляций.

— Туристический сектор Грузии, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии. В этой связи некоторые грузинские эксперты заговорили о том, что ставка на туризм была ошибкой, которая привела к тяжелому социально-экономическому кризису в этот период. Разделяете ли вы это мнение?

— Не могу согласиться с этим мнением. Нет, конечно же, ошибкой это не было. И туризм по — прежнему должен оставаться визитной карточкой Грузии. Иное дело, что происшедшее в очередной раз подтверждает, что какое-либо одно направление никогда не может дать гарантию полной стабильности и финансового успеха страны. Достаточно вспомнить ситуацию с грузинским вином, основной рынок сбыта которого был сосредоточен в России, и как после эмбарго на грузинские вина, в течение нескольких лет, наши виноделы пребывали в состоянии полной катастрофы…

Уверена, что туризм по – прежнему будет оставаться ведущей отраслью, но, было бы неплохо вывести на новый уровень развития и другие отрасли экономики.

— Какие антикризисные меры по реанимированию туристической индустрии были предприняты в Грузии на государственном уровне?

— Начнем с того, что кризис в Грузии наступил внезапно. В разгар сезона закрылись зимние курорты, границы, а затем наступил полный карантин. Даже пользоваться собственным транспортом было запрещено. При этом остановилась и работа общественного транспорта. Люди могли передвигаться только пешим ходом. Нам говорили, что это незнакомый вирус, никто не знал, как он себя проявит. В итоге все поддались панике, волна которой шла из соседних стран и Европы. Паниковали, в том числе и госструктуры. В разгар карантина уже было ясно, что наибольший удар придется на сферу туризма.

На первых порах отели решили устроить своего рода акцию помощи государству и адаптировали свои объекты под карантинные зоны. Далее, когда ситуация приняла небывалый масштаб, благотворительность этих отелей закончилась и государство стало оплачивать проживание и питание граждан, попавших в карантин.

Главная же помощь государства крупным компаниям заключалась в отсрочке сроков выплаты взносов НДС и других налогов, которые должны были выплачивать представители того или иного «остановившегося» бизнеса. Государство пошло на эту жертву и выплаты в бюджет были приостановлены.

Также государство выступило с ходатайством к банкам с целью реструктуризации кредитов, чем смогли воспользоваться и обычные граждане, имевшие займы и кредиты в банках.

В плачевной ситуации оказались рестораны. Многим владельцам пришлось начинать буквально с нуля. Государство и тут пошло навстречу, выступив медиатором между банками и почти обанкротившимся бизнесом, и позаботилось о том, чтобы рестораторы могли получить кредиты в банках под гарантию государства. Определенную финансовую помощь получили те граждане Грузии, которые потеряли свой заработок во время пандемии, но это была мизерная помощь по сравнению с зарплатами, которые они получали, прожиточным минимумом и даже обычной пенсией.

— Наконец-то открылись и горнолыжные курорты Грузии. Правда, и сезон катания на лыжах близится к завершению…

— Что касается горнолыжных курортов, это наболевшая для всех тема. Учитывая, что была восстановлена работа общественного транспорта, метро, ресторанов, говорить о том, что нахождение в гондолах, где люди экипированы не хуже врачей – это опасность для распространения коронавируса, на мой взгляд было нелогично. Единственным объяснением того, почему курорты оставались закрытыми можно считать то, что в марте в Грузии прошли отборочные этапы Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду. Сам чемпионат состоится в 2023 году. Возможно, такая регуляция была связана именно с тем, чтобы избежать большого наплыва людей на курорты и избежать новых вспышек Covid-19, и тем самым не поставить под угрозу проведение этого чемпионата. Да, сезон близится к завершению, но все же на какое – то время отели и любители катания получат глоток свежего воздуха.

— Чем живет Тбилиси сегодня? Насколько смягчился режим ограничений в связи с пандемией?

— Тбилиси сегодня не узнать. Безлюдным город не назовешь. В первые дни после открытия террас кафе и ресторанов наблюдались очереди. Для меня лично открытие ресторанов не стало каким-то событием, и я не стала бегать из кафе в кафе, наслаждаясь этим событием. Большой проблемой остается комендантский час и запрет на передвижение в ночное время суток. Людям без особого разрешения запрещается выходить на улицы с 21.00 до 05.00. Штраф за нарушение этого режима — 2000 лари. Это — немалая сумма, поэтому люди, сломя голову, спешат домой, на дорогах немыслимые пробки, часть людей пересели на скутеры. Штраф за нарушение масочного режима — 20 лари, а за повторное нарушение придется заплатить уже 50.

В Грузии, как и во всем мире, есть категория людей, которая панически боится вируса и защищается не одной, а сразу двумя или несколькими масками, надетыми одна поверх другой. Но есть и такие люди, которые носят маску на подбородке и натягивают только при виде полиции. Встречаются и те, кто носит маску в кармане, как мы в детстве носили пионерский галстук…

В целом у людей настроение оптимистичное — регуляции сняты не на словах и обещаниях, а на конкретных делах. Восстанавливается авиасообщение. Сухопутную границу Грузии пока что могут пересечь те люди, которые прошли полный курс вакцинации. Что касается прогнозов, то, как и по всему миру, в Грузии они не особо утешительные. По подсчетам специалистов лишь в 2024 году Грузия сможет вернуться на уровень количества туристов по сравнению с допандемическим 2019 годом. Более того, все мировые специалисты считают, что 2021 год будет годом туризма для избранных. Путешествие становится более затратным из-за норм, которые требует каждая страна на въезде.

— С 19 марта восстанавливается авиасообщение между нашими странами. На какое количество туристов из Азербайджана может рассчитывать Грузия?

— Азербайджан – частый лидер по количеству визитеров и туристов в Грузию. За первый квартал 2020 года Грузию посетило 197, 2 тысячи визитеров из Азербайджана, что составило 22.3% от общего числа визитеров. Азербайджан на первом месте. Но это на 7,3 % меньше по сравнению с первым кварталом 2019. Сложно делать какие-либо прогнозы насчет количества туристов, будем надеться, что в самое ближайшее время люди вновь смогут наслаждаться всеми преимуществами отдыха в Грузии.