Да, в эти первые новогодние дни, когда обычные люди еще поглощены праздничными заботами, большие политики больших стран даже рождественские и новогодние дни посвящали выяснению отношений и разрешению крупных политических дел.

Даже в самые последние дни декабря политическая жизнь продолжалась полным ходом. Между президентами Байденом и Путиным состоялся очередной телефонный разговор. Они почти два часа пытались прийти к общему знаменателю и выяснить детали предстоящей встречи, которая, видимо, состоится 10-13 января. Но удалось ли им согласовать свои позиции?

Не думается, потому что Запад воспринял новую доктрину безопасности Владимира Путина как ультиматум. Россия же, в свою очередь, выступила с новыми резкими предупреждениями, пригрозив даже полным прекращением всех отношений.

Поэтому предстоящая январская встреча в лучшем случае только прояснит контуры российской политики байденовской администрации. Политика Байдена сильно отличается от политики трамповских времен. Но детали ее еще не конкретизовались. Пока идут «разведывательные попытки», чтобы определить основные моменты будущей российской политики нынешней администрации.

На этом фоне позиция самой России выглядит более понятно. Да, Москва, ни меньше ни больше, требует остановить процесс расширения НАТО на Восток. Но ей уже ответили, что членство в НАТО есть суверенное право каждого государства и после прекращения деятельности Варшавского Пакта такое право признается и у России. Но, как известно, Москва не захотела стать одной из десяти стран Европы. Хотя она по экономической мощи не входит даже в первую двадцатку мира. Но, к сожалению, у нее имеется дюжина ядерных боеголовок и большие геополитические амбиции…

В Кремле считают, что постсоветское пространство является их исключительной зоной влияния. Особенно отмечается, что Украина и Беларусь должны составить ядро будущего славянского союза.

Насчет Беларуси ничего не можем говорить, режим Лукашенко в этой стране еще продолжается. Но твердо можно сказать одно — Украина назад не вернется. Не случайно, именно украинский вопрос занимают добрую половину тематики переговоров между Россией и США.

В этом отношении последние телефонные переговоры не стали исключением. Байден довел до сведения Путина, что, если Россия начнет войну против Украины, она получит адекватный ответ. Есть политические аналитики, которые думают, что США примут условия Москвы и остановят процесс расширение НАТО, даже положат конец членству прибалтийских республик в Альянсе. Но даже простому человеку ясно и понятно, что такое никогда не случится, потому что на Западе политики еще полностью не потеряли трезвость ума и рассудок.

А насколько значимы все эти детали для нас? Конечно, то, что США не оставляют фокусов России в отношении стран постсоветского пространства без внимания, косвенно отвечают и нашим интересам. В противном случае, Кремль устроил бы тут настоящий беспредел.

Безусловно, Вашингтон больше интересуют судьба и будущее Украины и Грузии. Мы, азербайджанцы, не можем надеяться на США, как это было прежде. США уже отнюдь не являются опорой для всех молодых постсоветских стран. Мы иногда говорим о «политике двойных стандартов» Вашингтона, но у него имеются даже «тройные стандарты».

Конечно, в заметном похолодании отношений есть не только вина США. Виновны и часть самих постсоветских стран. Кроме прибалтийских стран и «гуамовской тройки» во многих этих странах установились настоящие авторитарные режимы.

То, что США в декабре не пригласили, например, лидеров Туркменистана или Таджикистана на мировой демократический форум, вовсе не значит, что это связано с «геополитическими интересами» Вашингтона, или же с симпатией и антипатией байденовской администрации. Причина тут предельно ясна и проста…