Президент России Владимир Путин раскрыл некоторые подробности своей встречи 29 июня с главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным и другими членами «Вагнера».

Как сообщает «Коммерсант», Путин на той встрече сказал, что ценит то, что «Вагнер» сделал на поле боя.

Как рассказал президент РФ, на встрече с бойцами «Вагнера» он дал им оценку того, «что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня», а также показал возможные варианты дальнейшего прохождения ими службы.

Как пишет корреспондент издания Андрей Колесников, н также рассказал, что предложил командирам ЧВК «Вагнер», которых на встрече было 35 человек, несколько вариантов трудоустройства, в том числе под руководством их командира с позывным «Седой», «который был их реальным командиром все это время».

Как отметил президент, многие кивали на его слова, но глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сидевший впереди, не видел этого и сказал, что «ребята не согласны» с таким предложением.