Президент США Джо Байден во время рабочей встречи с представителями ветроэнергетической отрасли «засветил» шпаргалку, в которой были подробно расписаны его действия. На это обратили внимание многие американские СМИ.

В ходе мероприятия американский лидер случайно перевернул листок со списком указаний стороной к журналистам.

«ВЫ заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками. ВЫ садитесь на СВОЕ место. ВЫ даете короткие комментарии (две минуты). ВЫ задаете вопрос главе AFL-CIO (Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов) Лиз Шулер. ВЫ благодарите участников. ВЫ уходите», — напечатано в шпаргалке. (ТАСС)