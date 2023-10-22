Грузия не будет представлена на встрече в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, РФ, Турция), которая запланирована на завтра в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.

«Грузия никогда не участвовала и не намерена участвовать во встречах в данном формате», — говорится в сообщении.

Среди основных целей встречи в формате «3 + 3», можно выделить урегулирование региональных проблем с участием лишь стран региона, проведение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что первое заседание в формате «3 + 3» состоялось 10 декабря 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел без участия Грузии.