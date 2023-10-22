Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян завтра примет участие во встрече в формате 3+3 в Тегеране.

Как передает «Sputnik Армения», об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Армении Ани Бадалян.

Ани Бадалян сообщила, что Арарат Мирзоян примет участие во встрече по приглашению иранской стороны.

Отметим, что 23 октября в Тегеране пройдет встреча на уровне министров иностранных дел в формате «3+3» (Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Армения, Грузия).

Помимо региональных вопросов, на встрече будут также обсуждены мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в переговорах в Тегеране 23 октября.