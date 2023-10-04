Министр внутренних и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен по поручению президента впервые примет участие в работе 4-го комитета ГА ООН по Французской Полинезии.

Об этом министр написал на своей странице в социальной сети ”X».

Отметим, что в ответ на продолжение Францией враждебной политики в отношении Азербайджана 22 сентября в штаб-квартире ООН в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, состоялась конференция «Деколонизация. Тихая революция», организованная Бакинской инициативной группой.

В мероприятии приняли участие около 30 сторонников независимости, проживающих на заморских территориях Франции в различных регионах мира. Конференция запомнилась как первое мероприятие в ООН по деколонизации при участии заморских территорий. По итогам участниками заседания был подписан документ, в нем отмечены стороны, присоединившиеся к декларации, которая была переведена на 4 языка (английский, французский, испанский и русский). О мероприятии сообщили более двадцати зарубежных СМИ.

Участники конференции потребовали от Франции отказаться от колониальной политики и выполнить принятые ГА ООН резолюции по деколонизации. Делегация Французской Полинезии, среди прочего, осудила тот факт, что каждый раз во время ее выступлений в 4-ом комитете (Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации) ГА ООН посол Франции демонстративно покидал зал, а официальный Париж избегал диалога с ними.

Этот факт еще раз доказывает, как конференция Бакинской инициативной группы в Нью-Йорке встревожила Францию и заставила начать диалог с заморскими территориями.