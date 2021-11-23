Конец года обещает бакинцам насыщенную культурную программу. Театры и концертные залы готовятся к премьерам и шоу, в числе которых – выступления как местных, так и приезжих артистов.

В первый же день декабря во Дворце Гейдара Алиева будет представлена театральная комедия «Как попасть в рай?» с участием российских звезд театра и кино — Сергея Астахова, Ярослава Бойко, Андрея Кайкова и Екатерины Скулкиной. Спектакль смешит, интригует и заставляет задуматься. Кто-то увидит в нем философский подтекст, кого-то увлечет почти детективный сюжет, а кто-то просто посмеется над невероятными приключениями героев.

6 декабря на сцене Центра Гейдара Алиева состоится джазовый вечер и концерт известного американского контрабасиста, композитора, певца и аранжировщика израильского происхождения — Авишая Коэна. Музыкант выступит в составе трио, в которое также войдут Эльчин Ширинов (фортепиано) и Рони Каспи (ударные). Авишай Коэн выступал в группе «Origin» пианиста Чика Кориа, а также играл с такими звездами джаза как Бобби Макферрин, Рави Колтрейн, Джефф Уоттс, Леон Паркер и Уинтон Марсалис. На счету музыканта более полутора десятков студийных альбомов.

17 декабря в Академическом государственном Русском драмтеатре им.С.Вургуна состоится первая премьера во время пандемии. Зрителям представят долгожданную постановку российского режиссера Кирилла Заборихина по пьесе Народного писателя Азербайджана Эльчина «СТАЛИН».

«Зрителям любопытно будет увидеть Сталина в неформальной обстановке, Сталина – обычного человека: со всеми вытекающими из этих обстоятельств страстями, эмоциями и снова страстями, да еще и любовными!», — анонсируют премьеру создатели спектакля.

19 декабря в концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии состоится концерт народного артиста Азербайджана Ильгара Мурадова. Это будет также долгожданная встреча артиста с публикой – из-за пандемии свой концерт И.Мурадов переносил аж пять раз! Организаторы отмечают, что все приобретенные ранее билеты действительны на новую дату.

25 декабря в Baku Expo Center выступит популярная турецкая группа Mor ve Ötesi. В 2008 году артисты представляли свою страну на европейском песенном конкурсе «Евровидение», где заняли 7 место.

Также 25 декабря состоится сольный концерт народного артиста EMINa. Артист представит бакинцам новую сольную программу, в которую вошли хиты из недавно вышедшего альбома Love Is. Концерт состоится в концертном зале Sea Breeze Event Hall в Нардаране.

На этой же площадке, вслед на EMINом, 26 декабря выступит звезда российской эстрады Григорий Лепс . Концерт артиста станет самым дорогостоящим по билетам – желающим послушать Лепса придется заплатить от 350 до 800 манатов.

Учитывая, что в Азербайджане все еще действует режим карантина, вход на все концерты и в театры по-прежнему доступен лишь обладателям ковид паспортов или сертификатов об иммунитете. При этом, билеты, приобретенные без наличия данных документов, обмену и возврату не подлежат.