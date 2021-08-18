Один из исторических символов бакинского бульвара — кафе «Жемчужина» начинает свою новую жизнь.

Как сообщает #, 23 августа состоится официальное открытие возрожденного заведения под названием Mirvari Cafe, которое закрепилось за ним с 2008 года.

Когда-то давно, еще во времена СССР, это культовое место разделило променад на две части – «премиальную» западную и «демократичную» восточную. За свою 60-летнюю историю оно называлось по-разному, но в то же время одинаково, имея при этом еще и третье, народное название.

Критики брежневской эпохи называли архитектуру этого воздушного, гармоничного сооружения «чуждой эстетическим идеалам советских людей и далекой от важнейших требований соцреализма: правдивости, исторической конкретности, идейной устремленности».

При проектировании здания прогрессивный советский архитектор Вадим Шульгин вдохновился рестораном, построенным в 1958 году в пригороде Мехико испанским архитектором Феликсом Канделой.

Шульгин подошел к задаче творчески. Он не просто переработал идею, но и привнес в нее изящество, стильность и лаконичность. И «Жемчужина» стала поистине жемчужиной стиля и символом бакинского бульвара.

Представители старшего поколения помнят, что с мая по сентябрь на террасе «Жемчужины» невозможно было найти свободный столик.

К афе было одним из излюбленных мест отдыха гостей города и многих поколений бакинцев. Здесь всегда звучала музыка, от популярного ВИА «Гая» с песней Bu dünyada до мелодий индийского кино. Бакинцы также с ностальгией вспоминают знаменитое мороженое, которое подавалось в «Жемчужине» в металических креманках и его особый, неповторимый вкус.

Каждый гость Баку считал обязательным пунктом программы своего пребывания сфотографироваться на фоне гигантской белоснежной ракушки.

Новая история кафе «Жемчужина» пишется под международным знаком качества Ginza Project, и, как уверяют сами рестораторы, это нечто большее, чем открытие кафе на прежнем месте.

⠀»Главная задача обновленного «Мирвари» – сохранить ощущение былой сердечности, трепетности, сентиментальности воспоминаний, но при этом – вдохнуть новую жизнь, превратить историческое заведение в современное, модное, стильное и, конечно, такое же вкусное!», — гласят обещания на странице кафе в соцсети Instagram.

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