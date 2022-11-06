Обнародован прогноз погоды на 7 ноября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь, днем осадки постепенно прекратятся. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 8-10° тепла, днем до 13° тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность – 65-75%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в горных районах – снег. В некоторых восточных районах осадки будут интенсивными. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла.