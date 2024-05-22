Обнародован прогноз погоды на 23 мая.

Как сообщили # Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем 21-26° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм рт.ст, относительная влажность воздуха – ночью 60–70%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные осадки, местами ливневого характера, грозы, град, в высокогорье возможен снег. В отдельных местах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10–15°, днем 22–27° тепла, в горах – ночью 3- 8° тепла, днем 12–17° тепла.