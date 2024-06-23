Обнародован прогноз погоды на 24 июня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днем возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 28-33° тепла.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные дожди, грозы, в отдельных местах — ливни и град. Ночью и утром местами туман. В некоторых горных районах восточный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 19-24° тепла.