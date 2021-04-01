Тбилиси против Познера: полиции пришлось взять его под защиту

Приезд в Тбилиси телеведущего Владимира Познера вызвал протесты в грузинской столице. Об этом сообщает Sputnik Грузия и Telegram-канал этого издания.

Как сообщается, против визита телеведущего в Грузию протестуют представители неправительственных организаций и некоторые члены оппозиционных партий.

Отмечается, что участники акции протеста пришли во двор гостиницы, в которой находится Познер. Они считают, что Познер не должен был быть допущен в страну, поскольку он не признает ее территориальную целостность. Кроме того, митингующие указывают на слова журналиста о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.

«Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции»,— цитирует лидера грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заала Удумашвили РИА «Новости».

Согласно сообщениям грузинских телекомпаний, он приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой 87-й день рождения. Вместе с журналистом в город прибыли порядка его 50 друзей и коллег. Телекомпания «Рустави 2» в свою очередь передает, что Познер остановился в гостинице «Винотель». По ее информации, митингующие окружили вход и выключили электроэнергию в отеле.

По данным СМИ, участники акции также сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили комендантский час, который в настоящее время действует в Грузии. Кроме того, они закидали здание яйцами и пытались прорвать полицейский кордон. Сотрудники патрульной полиции окружили здание для обеспечения порядка.

В МВД Грузии, реагируя на происходящее, отметили, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляет ряд митингующих.

Сам Познер сообщил РИА «Новости», что его безопасность обеспечивают сотрудники полиции. «Я сейчас в гостинице. В безопасности», — сказал он. Журналист подтвердил сообщения о том, что он прибыл в Тбилиси отметить 1 апреля свой 87-й день рождения. По его словам, обратно он планировал уезжать 3 апреля. «Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше», — добавил Познер.