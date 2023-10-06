Защита прав Рубена Варданяна в период следствия осуществляется адвокатом по выбору его семьи.
Как сообщили # в Аппарате омбудсмена, уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) посетила Варданяна Рубена Карленовича, задержанного на Лачинском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы.
Он выразил удовлетворение условиями содержания, отметил, что прошел первичный медосмотр и никаких проблем со здоровьем нет. Были обеспечены телефонный разговор с членами семьи, передача посылок, пользование библиотекой и доступ к информации. При этом защита прав арестованного в период следствия осуществляется адвокатом по выбору его семьи.