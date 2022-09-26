21 октября в самом сердце Парижа, рядом со знаменитым бульваром Сен Жермен, на улице Несль, открывается Салон новейшего и современного искусства Salon Business Art Fair.

Как сообщает #, Азербайджан на этом событии представит известный художник Нигяр Нариманбекова.

«Это престижнейший Салон, который уже 14 лет подряд собирает в своих залах лучшие картины прекрасных художников со всего мира. Я счастлива что моя картина «Тариэль- маленький Гарри Поттер», приглашена к участию в этом знаковом арт проекте. Французская ассоциация Стелла Арт Интернешнл, членом которой я являюсь долгие годы, представит своих известных художников среди которых буду и я. Здесь также будут такие знаменитые имена как Estelle Sear, Allen Vallon, Valentina Pavlova, Anne Lefol, Masha Grand. Я очень горда, что представляю Азербайджан на таком великом празднике искусства», — сообщила Н.Нариманбекова.

Отметим, что салон продлится до 23 октября.