Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» конфисковали и сожгли музыкальные инструменты в провинции Герат на западе страны.

Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местный филиал министерства повеления благого и запрета предосудительного.

По его данным, инструменты были изъяты в различных районах провинции. Местные чиновники предупредили жителей, что слушать и исполнять музыку запрещено, а того, кто не будет соблюдать это правило, ждет серьезное наказание. По мнению талибов, игра на музыкальных инструментах является причиной развращения молодежи и деградации общества. Информации о количестве и разновидностях сожженных инструментов издание не привело.