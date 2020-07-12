Талибы отказываются от прекращения огня до начала межафганских переговоров

Радикальное движение «Талибан» отказывается прекратить вооруженные нападения до начала переговоров с представителями правительства Афганистана о стабилизации ситуации в стране. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал 1 TV со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллы Муджахида.

«Боевые действия [боевиков против правительственных сил] продолжатся, так как у «Талибана» нет пока иного выбора», — отметил он. По мнению Муджахида, «прекращение боевых действий является нелогичным требованием [со стороны властей в Кабуле]».

Представитель «Талибана» потребовал завершения процесса освобождения правительством сторонников радикального движения, чтобы начать межафганские переговоры.(ТАСС)

| 2020-07-12T16:33:38+04:00 12 июля 2020, 19:11|12345 (Пока оценок нет)
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