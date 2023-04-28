Представитель временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан», Анас Хаккани осудил резолюцию Совета Безопасности ООН о запрете на трудоустройство женщин в Афганистане.

«Позиция, основанная на поверхностном понимании ситуации, не может привести к положительным результатам», — написал Хаккани в пятницу в Twitter. Он потребовал от Совета Безопасности ООН снять «политические и экономические санкции, которые бьют по всем афганцам». По словам представителя талибов, проблемы может решить политика «открытости» в отношении Афганистана, а не давление.

Ранее в четверг Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, осуждающую запрет на работу женщин в Афганистане.