Деятельность политических партий противоречит законам шариата и находится под запретом на территории Афганистане. С таким заявлением выступил и. о. министра юстиции в правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) Абдул Хаким Исхакзай, также известный как Абдул Хаким Шари.

«Деятельность политических партий в Афганистане категорически запрещены, поскольку они противоречат нормам шариата и не защищают интересы народа, — приводит его слова Bakhtar News Agency. — Кроме того, самому народу Афганистана также не нужна деятельность этих партий».

Издание Hasht-e Subh утверждает со ссылкой на экспертов, что талибы рассматривают политические партии как один из факторов дестабилизации своей системы и именно поэтому запрещают их деятельность.