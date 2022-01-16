Радикальное движение «Талибан» договорилось с властями Туркменистана о сроках возобновления работ по проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Об этом сообщает «Интефакс».

«Работы по электроснабжению, проекту ТАПИ и расширению железной дороги будут открыты и начаты в марте 2022 года», — рассказали талибы. К соответствующим договоренностям пришли в ходе встречи делегации представителей движения с туркменским министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Боевики также заявили, что власти Туркменистана разрешили десяткам афганских студентов, застрявших в Кабуле из-за пандемии коронавируса, постепенно возвращаться в университеты страны. Помимо этого, Туркменистан предоставит учащимся образовательные стипендии в нефтегазовой, железнодорожной и других технических областях.

В августе официальный представитель «Талибана» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что боевики заинтересованы в достройке газопровода ТАПИ, запуск которого планировался в 2019 году. По его словам, талибы собираются реализовывать в Афганистане и другие крупные проекты.

Строительство газопровода ТАПИ началось в 2015-м. Объект протяженностью 1735 километров пройдет из самого крупного месторождения Туркменистана «Галкыныш» в Пакистан и Индию через территорию Афганистана. Окончание строительства планировалось в 2019 году, но к этому времени не началась укладка труб на афганском участке. Ожидается, что проект достроят не раньше 2023 года (lenta. ru)