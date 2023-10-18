Туркменистан придает большое значение отношениям с Азербайджаном, готов выводить их на более высокий уровень. Об этом заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

«Азербайджанская Республика достигла новых высот в социальной и экономической сфере, а также уверенно продолжает двигаться в направлении повышения своего авторитета на международной арене. Мы придаем большое значение братским отношениям между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Выражаю готовность совместно с вами и впредь прилагать всемерные усилия для вывода туркмено-азербайджанского сотрудничества на более высокий уровень», – написал глава Туркменистана в поздравлениях президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня восстановления независимости республики. Текст приводит официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Действительно, Азербайджан добился больших успехов в направлении развития отношений, основанных на равноправии, взаимном доверии и сотрудничестве с международным сообществом. Так, в октябре 2011 года Азербайджан, получив голоса 155 стран, был избран непостоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН и успешно действовал в течение двух лет. Участие и председательство Азербайджана в высшем институте международной организации номер один в мире вместе с такими постоянными членами, как США, Китай, Россия, Великобритания и Франция, стало показателем репутации и доверия, завоеванных страной.

Но это было не все. С 2019 года Азербайджан по единогласному решению стран-членов стал председательствовать в Движении неприсоединения (ДН). За время председательства Азербайджана рост репутации НПО в международном мире и ее эффективная деятельность привели к продлению председательства Движения еще на год.

Инициативы и практические шаги Азербайджана в период распространения крупнейшей в мире пандемии XXI века – COVID – по инициативе президента Ильхама Алиева Национальное собрание взяло на себя роль мирового лидера в борьбе с пандемией и мобилизовало мировое сообщество на борьбу с пандемией бороться с этой угрозой. По инициативе Азербайджана Советом ООН по правам человека и Генеральной Ассамблеей ООН были приняты резолюции «Обеспечение равного, доступного, своевременного и всеобщего доступа к вакцинам для всех стран в борьбе с пандемией COVID-19».

Но и это еще не все. Я прекрасно помню, что в декабре прошлого года лидеры Азербайджана, Турции и Туркменистана впервые встретились в трехстороннем формате, в рамках первого трехстороннего Саммита глав государств. Данная встреча была важна и отличалась невероятной теплотой. Это проявилось во всем. Начиная с того, что президенты трех тюркских государств Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган и Сердар Бердымухамедов общались между собой без переводчика. И заканчивая тем, что Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, супруга председателя Халк Маслахаты парламента Туркменистана Огульгерек Бердымухамедова, Первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган ознакомились с выставкой произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

О чем это говорит? О том, что есть связующее, объединяющее наши страны и народы звено-языковая, культурная, историческая и ментальная близость. В период, когда на глазах всего мира рушатся многие союзы, когда обнуляются многие искусственно созданные геополитические образования, когда один славянский народ воюет против другого славянского народа, именно сближение тюркских государств является показательным.

Нет никакого сомнения в том, что расширение связей между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном послужит дальнейшему укреплению существующей сильной солидарности между государствами Организации тюркских государств и станет очень значимым шагом в процессе объединения тюркского мира.

Тут уместно напомнить, что во второй декаде ноября прошлого года в Самарканде состоялся саммит Организации тюркских государств. Участие в нем приняли президенты Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Турции и Узбекистана, а также представители стран-наблюдателей: бывший президент Туркменистана — действующий председатель туркменского парламента и премьер-министр Венгрии.

Тот саммит ОТГ запомнился подписанием документов о создании Тюркского инвестиционного фонда с уставным капиталом 500 млн долларов США, которые в равных долях внесут государства-члены, а также Банка развития ОТГ. Это было очень важное решение в условиях общей мировой финансово-экономической нестабильности. Не менее важным было и общее понимание того, что на фоне обострения в Восточной Европе транспортные коммуникации между Европой и Восточной Азией смещаются к югу в район Южного Кавказа и Центральной Азии.

К примеру, из-за вторжения России в Украину и введения против России санкций, эта страна резко сократила поставки газа в Европу. Это сделало вопрос поставок азербайджанского газа в Старый Свет очень актуальными, важными. Турция, Грузия, Греция, Болгария, Италия, Босния, Румыния, Венгрия уже являются получателями газа из Азербайджана. Но тут важно отметить, что в будущем наша страна планирует увеличить выработку газа до 25-30 миллиардов, с учетом свопового газа именно из Туркменистана, нарастить прокачку по Южному Газовому коридорудо 35 миллиардов и до 2030 года до 50 миллиардов кубов.

Эти планы важны и для Туркменистана, огромные запасы газа из которого пока не могут попасть в Европу. Как известно, почти треть добываемого Туркменистане газа поставляется в Китай, остальную часть потребляют внутри страны или импортируют в Россию. А ведь запасы газа в Туркменистане составляли 13,6 трлн кубометров, по данным на конец 2020 года. Европа очень нуждается в нем.

И на этом фоне совершенно естественным образом возникают и проекты по доставке туркменского газа в танкерах в Азербайджан через Каспийское море, а затем, через сеть трубопроводов Южного газового коридора направляться в Турцию, а затем уже в Европу. Да, реализация данного плана может занять годы, но европейскому рынку конечно же, будет интересен альтернативный поставщик.

При этом, уже сейчас мы видим существенный рывок в развитии экономических отношений между тремя тюркскими государствами. Товарооборот Азербайджана с Турцией вырос на 45 процентов и достиг 5 миллиардов долларов. При этом, товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном увеличился в 5 раз, что является рекордным показателем. Но, безусловно, это далеко не предел. О чем свидетельствует и поздравительное письмо президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в адрес президента нашей страны Ильхама Алиева по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.