Движение «Талибан» взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер. Об этом в понедельник сообщил в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

«Силы [талибов] заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг (силы сопротивления — прим. ТАСС) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию пытаемся решить вопрос путем переговоров», — написал он.

Муджахид также отметил, что расположенный у границ Панджшера тоннель Саланг через одноименный перевал и прилегающая автотрасса свободны. Талибы, по его словам, полностью очистили районы в провинции Баглан, которые ранее смогли занять силы сопротивления.

Между тем противники талибов в Панджшере через свои аккаунты в соцсетях продолжают заявлять о высоком боевом духе сопротивления и готовности бороться с радикалами. По имеющимся данным, у них есть до нескольких тысяч бойцов, в том числе некоторые регулярные части правительственных войск, а также тяжелое вооружение.

22 августа талибы объявили об отправке сотен своих бойцов для захвата северной афганской провинции Панджшер. В субботу источник ТАСС в Панджшере информировал, что Ахмад Масуд, сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) и лидер сопротивления, начал переговоры с представителями талибов о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий.