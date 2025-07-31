«Сегодня были российские вбросы о Часовом Яре — это дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции, и каждую попытку россиян продвинуться — в Донецкой, Сумской, Харьковской областях — в конце концов мы отбиваем. И это непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь. Каждое такое направление — очень важное», — написал президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, 31 июля, передает bbc.com.

Украинские военные ранее также заявляли, что утверждения о захвате Часова Яра не соответствуют действительности.

Зеленский сообщил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

«Фронт, особенно Покровское направление — все позиции наши подразделения держат. Покровск, Доброполье — именно там наибольшая интенсивность боев. Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, небольшие группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться», — добавил украинский президент.