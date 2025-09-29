Не менее 90 человек оказались заблокированы в здании больницы в городе Газа после обстрела израильской армии. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

По его данным, более 90 врачей и пациентов остаются заблокированными в расположенной в городе Газа больнице «Хилу», по которой израильские войска выпустили несколько артиллерийских снарядов. Отмечается, что в детском отделении медучреждения находятся не менее 12 недоношенных младенцев, а также онкологические больные.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, здание «Хилу» в настоящий момент окружено тяжелой техникой и танками израильской армии, закрывшими больницу на въезд и выезд.