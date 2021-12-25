20 декабря 2021 года исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы во время проведенной им пресс-конференции заявил о том, что в Стратегию социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы включено упразднение Жилищно-коммунальных эксплуатационных участков (ЖКЭУ) в стране.

Согласно статье 37 Закона Азербайджанской Республики «О статусе муниципалитетов» от 2 июля 1999 года, органам самоуправления предоставлено право оказания населению коммунальных услуг.

Несмотря на то, что со дня принятия этого закона прошло аж 22 года, его требования так и не были выполнены. Коммунальные услуги в Азербайджане оказывается не муниципалитетами, а Жилищно-коммунально эксплуатационными участками.

Мы решили выяснить, гарантирует ли Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы упразднение Жилищно-коммунальных эксплуатационных участков, если эти структуры, несмотря на требования Закона «О статусе муниципалитетов», до сих пор оказывают населению коммунальные услуги?

Этот вопрос мы адресовали самому Вюсалю Гасымлы, однако, исполнительный директор центра отказался отвечать на наши вопросы.

Тогда мы обратились к независимому депутату Милли Меджлиса Вахиду Ахмедову.

«ЖКЭУ уже лишились большинства своих функций. Большая часть их функций выполняются муниципалитетами. Сегодня ЖКЭУ занимаются лишь выдачей справок. Поэтому я считаю, что на этот раз ЖКЭУ действительно будут ликвидированы из-за их ненадобности», — сказал # Вахид Мамедов.

По мнению экономиста Натика Джафарли, властям необходимо провести аналитическую работу и выяснить, почему требования «О статусе муниципалитетов» так и не были выполнены. «К сожалению, в Азербайджане неисполнение принятых законов стало широко распространенным явлением», — сказал Натик Джафарли.

«Действительно, качество услуг, оказываемых ЖКЭУ, является очень низким. Однако тарифы за оказываемые услуги этим ЖКЭУ приемлемы для большинства населения», — считает экономист Эльшад Мамедли.

Как отметил экономист, если полномочия ЖКЭУ будут переданы частным компаниям, то это обязательно приведет к росту тарифов. «Потому, что в этой сфере неизбежно появятся монополии, которые будут диктовать населению свои цены», — считает экономист.

Мы очень надеемся, что функции ЖКЭУ будут переданы не частным компаниям, а муниципалитетам. И населению Азербайджана не придется платить монополистам за оказание коммунальных услуг баснословные деньги.