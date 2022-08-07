Украинский фронт в целом находится в стабильном состоянии. На Донбассе российские войска предпринимают попытки штурмовых действий, но успеха не имеют и откатываются с потерями на исходные позиции. За прошедшую неделю украинская армия (ВСУ) не сдала ни одного населенного пункта. Некоторое отступление в районе Песок в Донецкой области было ликвидировано, так как после ударов украинской артиллерии российские войска отступили с занятых позиций, и положение было восстановлено.

В Херсонской области продолжается накопление, хотя с гораздо меньшей интенсивностью, российских войск на правом берегу Днепра. Есть три варианта дальнейших действий. Либо противник перейдет в наступление на криворожском направлении, либо на николаевском на Вознесенск с целью выхода к Одессе и Приднестровью. Третий вариант — переход к жесткой обороне. Последнее маловероятно, так как большая часть российских войск состоит из десантников, а десантура не привыкла сидеть в окопах — это войска наступления.

Пока же ВСУ ударами из всех видов артиллерии, а также авиацией поражают склады и пункты управления российских войск. Отмечается активность украинской авиации, которая тесно взаимодействует с наземными войсками, в частности, с артиллерией. В свою очередь подтверждается тот факт, что российская ПВО сильно обескровлена артиллерийскими ударами ВСУ и не может существенно ограничить свободу действий украинской авиации как самолетов, так и вертолетов.

В целом ВСУ ждут начала российского наступления в Херсонской области и поэтому проводят ограниченные действия, но все-таки поджимают российские войска с севера ближе к Херсону.

Не везет Черноморскому флоту. Ракетным залпом с побережья Одесской области серьезно поврежден патрульный корабль «Василий Быков». На нем начался сильный пожар, но плавучесть не была потеряна, и его удалось отбуксировать в Севастополь. Предстоит долгий ремонт. Не стоит приближаться к украинскому побережью в зону досягаемости противокорабельных ракет. Теперь у Черноморского флота уменьшилось число носителей ракет «Калибр».

Все больше у России проблем экономических. Как весело начинался шантаж европейских стран прекращением поставок газа. В Москве на телеканалах просто захлебывались от восторга в ожидании того как Европа будет замерзать зимой. И вдруг оказалось, что никто на шантаж не поддается, и никто не собирается зимой мерзнуть.

Французский министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше объявила, что хранилища газа в стране заполнены на 80%, а к 1 ноября планируется заполнить их еще на 20%. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила в сенате, что польские газохранилища полностью заполнены.

На начало августа заполненность газовых хранилищ в Германии составила 70%, в Испании — 78%, в Чехии — 79%, в Швеции — 91%, в Великобритании — 100%. Уже очевидно, что цель — закачать в хранилища 100% газа к октябрю будет достигнута. Пока же происходит сокращение российского экспорта газа. Эксперты его оценивают от 12 до 20%. При этом общее падение добычи в текущем году составит около 6%.

Пока же уже добытый газ девать просто некуда. С 17 июня «Газпром» начал в промышленных масштабах сжигать газ. Гигантский газовый факел горит на российско-финской границе близ компрессорной станции «Портовая», где установлены турбины «Северного потока». Как сообщает финское издание Yle со ссылкой на очевидцев и данные NASA, факел возник спустя три дня после того, как прокачка по трубопроводу была снижена сначала на 40%, а затем еще на треть. Сейчас «Газпром» качает по «Северному потоку» лишь 20% предельной мощности, и факел у Финского залива виден из космоса каждый день.

Добавим, что с 1 августа прекращены поставки российского угля в ЕС и существенно сократились поставки нефти, хотя до 31 декабря это разрешено морским транспортом. Общие потери российского бюджета становятся такими, что скрыть их уже нельзя — в целом за текущий год он будет дефицитным.

В создавшихся условиях Москва делает ставку на две возможности выхода из ухудшающегося положения.

О военной составляющей мы уже говорили. Почему-то в Кремле считают, что сейчас смогут добиться на поле боя того, что не удалось весной. И это при возрастающем потоке западной помощи и общем усилении ВСУ. Смысл очень простой. Добиться хоть каких-то военных успехов, затем предложить перемирие и переговоры на российских условиях. На это направлена вся российская дипломатия и мобилизованы как скрытая агентура, так и купленные западные политики. Достаточно вспомнить визит к Путину бывшего германского канцлера Герхарда Шредера. После разговора с Путиным он выступил с планом конфедерализации Украины.

Вторая составляющая — китайско-американское обострение из-за Тайваня. Как в Пекине, так и в Москве были уверены, что прочерченная красная линия в виде требования отмены визита спикера Палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань не будет пересечена. На московских телеканалах уже предвкушали новое дипломатическое унижение Вашингтона, который побоится эскалации в отношениях с Китаем.

Ставки были очень высокими. Или демократия в лице США проявит характер и не побоится угроз и шантажа, или китайские руководители и их российский вассал поймут, что у них развязаны руки для дальнейшей агрессии.

И вот произошла развязка, далеко выходящая за рамки на первый взгляд частной проблемы между Пекином и Вашингтоном.

Во-первых, США преодолели последствия афганского синдрома. Страна почувствовала внутреннюю силу и уверенность в том, что она действительно лидер свободного мира во всех отношениях, в том числе в военном. Значение этого психологического фактора трудно переоценить и он будет в обозримом будущем определять американскую внутреннюю и внешнюю политику.

Во-вторых, председатель Си получил сильнейшую дипломатическую, не побоимся этого слова, a slap in the face — оплеуху. Уж какую разогнали волну угроз. Пусть только посмеет самолет с Пелоси приблизиться к Тайваню, так его сразу собьют китайские истребители. Байден побоится идти на конфликт после Афганистана и вообще США — это бумажный тигр и с Китаем им не справиться.

И что же. Никто никого не сбивал, и результатом всей пропагандистской мишуры стало битье по хвостам в виде военных учений вблизи тайваньских вод. При этом ящерица давно уползла. И в известном китайском стиле пообещали в туманном будущем отомстить страшной местью.

В-третьих, надежды Путина на китайско-американский конфликт разбились на мелкие кусочки. Московская пропаганда не могла скрыть разочарования. Плохих слов в китайскую сторону не бросали, но сквозь зубы цедили, что надеялись на большее.

В Кремле прекрасно понимают, что теперь Вашингтон более уверен в своей помощи Украине, и тем более будет игнорировать российские угрозы. Не побоялись Китая, так о России и говорить нечего. Тем более, что с виду грозная армия оказалась дутой.

В Украине очень внимательно следили за развитием событий вокруг визита Пелоси. Эскалация на Дальнем Востоке грозила смещением внимания, прежде всего США, а за ними и всего коллективного Запада, от войны в Украине. То, что эскалации не произошло значительный бонус для Киева. Есть основания считать, что поток помощи не обмелеет.

Следует ожидать, что Пекин и Москва, каждый своим порядком, попытаются взять реванш на Ближнем Востоке, там снова обстрелы Израиля, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Персидском заливе.

На слишком многое Москва замахнуться не сможет, но что-то обязательно попытается сделать. Если позволит ситуация на фронте в Украине. В чем есть большие сомнения.