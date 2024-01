Появляется все больше признаков, что в Китае начали пересматривать свою стратегию в отношении России. Хотя в Москве пропагандисты всех видов, окрасов и мастей повторяют на все лады о теснейшем союзе с великим восточным соседом, реальность совершенно иная.

Из-за западных санкций Россия только в Китае, в какой-то мере в Индии и Иране, может приобрести крайне необходимый импорт. Автомобили, оборудование, текстиль, одежду, обувь и бытовую технику можно привести только из Китая. Взамен из России идет нефть, газ и какое-то количество лесоматериалов.

Причем сосед становится все более привередливым и выжимает из российского партнера все соки. И деваться Москве некуда.

Характерна история с газопроводами. После того, как по приказу Путина практически прекратился экспорт газа в Европу, в Кремле посчитали, что заменой станут поставки в Китай. На каком основании так считали остается загадкой. Вероятно, надеялись на сильный подъем китайской экономики после эпидемии ковида.

Как говорится в пьесе Шекспира «Генрих IV», the wish is father to the thought — желание — отец мысли. Очень хотели в Кремле заморозить Европу и стать вровень с Китаем в противостоянии Западу особенно его англо-саксонской части. Вот и перестали поставлять газ в Европу, но если хочешь рассмешить Всевышнего, расскажи ему о своих планах.

Не учли в Москве очень многого и пошло все совсем не так. Европа не замерзла без российского газа, а Китай не стал его покупать в большом количестве. И даже на что соглашался, то требовал значительных скидок. В результате газ восточному соседу Россия поставляет по цене в два раза меньшей, чем в Европу. Китаю, конечно, хорошо, а кому не так хорошо легко догадаться. Вообще Пекину российский газ не нужен и поэтому он не соглашается на строительство очередного газопровода «Сила Сибири 2». Трасса его должна была пройти через Монголию и последняя весьма заинтересована в его строительстве.

И вот газета Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра Монголии Лувсаннамсраин Оюун-Эрдене пишет, что «Двум сторонам (Китаю и РФ — авт.) требуется больше времени для более подробного исследования экономических вопросов… Они все еще проводят расчеты и оценки, а также работают над экономической выгодой». Другими словами, не горит желанием Пекин вкладываться в проект. Или собирается перед согласием серьезно выкрутить руки Москве и добиться еще большего уменьшения стоимости газа. Получит ли Россия хоть какую-то выгоду, китайцев совершенно не волнует. Вот такой стратегический партнер или даже союзник.

Плохая новость пришла из Пекина и в отношении российской ракеты «Кинжал». В 2018 году Путин лично ее расхваливал как не имеющую аналогов гиперзвуковую ракету, которая способна преодолеть самые перспективные западные системы ПВО. Все по Шекспиру. Очень хотелось, чтобы так было, а вышло совсем иначе.

В шанхайском военном журнале Ordnance Industry Science and Technology китайский военный аналитик Инь Цзе отметил, что ракеты Х-47М2 «Кинжал» оказались уязвимы для разработанных в 1970-е гг. американских систем Patriot, которые сейчас используют украинские ПВО, либо они, согласно отчетам, украинских и американских военных, просто не попадают по целям. «Появляется все больше и больше доказательств того, что заявления США и Украины по этому вопросу соответствуют действительности».

В шанхайском журнале отмечается, что «Кинжал» является «скоропалительным» проектом — ответвлением от »Искандера», он основан на «устаревшей технологии 1980-х гг.».

Вообще «Кинжалы» были разработаны под самолеты МиГ-31, но их перенесли на более современные Су-34. Однако первые понесли существенные потери в Украине. Было сбито 25 самолетов, что составляет более 20% из имевшихся 121. Вот почему запуски «Кинжалов» производятся с российской территории по возможности вдалеке от украинской ПВО. Однако Су-34 слишком медлителен, а тяжелый «Кинжал» еще больше снижает его скорость. Самолет не может придать ракете необходимое ускорение для дальнего полета.

Теперь о точности «Кинжалов». Она в статье называется «неудовлетворительной», так как их можно перехватить с помощью противоракетных систем, стоящих сейчас на вооружении.

Оно и неудивительно, так как «российская навигационная система ГЛОНАСС находится в заброшенном состоянии». Военный эксперт, старший научный сотрудник Jamestown Foundation Павел Лузин сказал изданию Bloomberg, что размещенные на орбите спутники (системы ГЛОНАСС — авт.) доживают свои последние годы, а запускать новые мешают санкции, введенные против российской космической отрасли. В настоящий момент более половины спутников группировки уже устарели, у других близок к истечению срок годности.

Аналогичная точка зрения высказана в статье «Противостояние «Кинжала» и Patriot в Украине», в известном пекинском оборонном и научном журнале Military Arms. Там говорится, что «Кинжал» был в лучшем случае «второстепенной гиперзвуковой ракетой» и отмечается, что «Хотя Россия называет «Кинжал» гиперзвуковой ракетой, аналитики из других стран в целом считают, что так называемая гиперзвуковая ракета «Кинжал» на самом деле является версией тактической баллистической ракеты малой дальности «Искандер» воздушного базирования».

В шанхайском журнале отмечают, что, по всей видимости, у России в резерве осталось мало таких ракет. Вашингтонский Institute for the Study of War (ISW, Институт изучения войны) недавно отмечал, ссылаясь на данные украинской разведки, что Россия может производить лишь около четырех «Кинжалов» в месяц.

Лайл Голдстейн, директор по Азии в вашингтонском аналитическом центре Defense Priorities, и Нейтан Уэчтер, политический аналитик RAND Corporation отмечают в издании The Diplomat, что китайцы пессимистично оценивают способность «Кинжалов» оказать заметное влияние на исход войны в Украине. Тем более это важно, так как статьи в военных журналах обычно готовят эксперты исследовательских институтов, работающих на китайский ВПК. Война в Украине дает Китаю первую возможность оценить эффективность подобного оружия в противостоянии с западными системами, считают они.

От военных аспектов перейдем к политическим.

Для начала отметим, что публикации в журналах типа Ordnance Industry Science and Technology, Military Arms и других не могут появиться без одобрения соответствующих отделов ЦК компартии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Отсюда следует, что подобные публикации ориентированы не только на узких военных специалистов, но также и на тех, кто планирует и разрабатывает варианты вооружения, а также определяет их количество, которое должна произвести промышленность.

Опыт войны в Украине и использование западных систем ПВО, отметим, что не самых новых, показывает определенную слабость китайской ракеты «Дунфэн», которая должна быть способна уничтожать авианосцы США. При этом российские «Кинжалы» сбиваются в Украине не самыми новыми американскими системами Patriot, а ведь у США есть, во-первых, прошедшие глубокую модернизацию такие системы, во-вторых, на подходе совершенно новые с гораздо более впечатляющими возможностями. Отсюда следует, что в гонке вооружений Россия и ее устаревший, и ограниченный по своим возможностям ВПК в расчет приниматься не может. Китай и НОАК остаются в одиночестве против Запада с огромными возможностями его военной промышленности.

Следующий политический вывод. Как военная сила Россия Китаю не нужна. В Пекине прекрасно понимают, что выиграть войну она не в состоянии. В дальнейшем будет происходить прогрессирующее ослабление России в экономическом и финансовом отношении, а также деградация ее военных возможностей.

Это устраивает Пекин, так как привязывает Москву к нему как сырьевой придаток и средство определенного давления на блок НАТО в Европе. В то же время, это растягивает США между тремя театрами военных действий: Европа, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, конкретно, Тайвань. По мнению китайского руководства, это расширяет для него поле для маневров и увеличивает возможности в той или иной мере договориться с Вашингтоном.

Что же касается Москвы, то подобные публикации в специализированных журналах показывают ей, что китайские руководители считают ее слабой и не будут так уж сильно ей помогать. И вообще они разочарованы в России.

Зачем им тянуть этот московский воз, нарываться на дополнительные проблемы с Вашингтоном, если у Пекина дома далеко не все в порядке в экономике и финансах.

Хочет Россия воевать, пусть воюет, но только до тех пор, пока это Китая непосредственно не касается. В то же время Кремлю дают понять, что он слишком заигрался в войнe и пора приходить к определенному результату. Слишком много проблем порождает эта война.

Вот и Иран совсем узду потерял. Игрища с перекрытием Красного моря уже бьют по китайским торговым интересам. Во время деловых встреч между представителями КНР и Ирана первые ясно дали понять, что если Тегеран не обуздает йеменских хуситов, то Иран рискует нанести ущерб деловым отношениям с Пекином.

Агентство Reuters приводит слова одного из китайских дипломатов. «Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном, так что скажите хуситам проявить сдержанность».

Последние 10 лет Китай был самым крупным торговым партнером Ирана. В 2023 году Пекин приобрел у Тегерана 90% всей экспортной нефти. Одновременно с этим у Китая есть много поставщиков нефти, и они без проблем обойдутся без иранской.

Из-за удлинения пути с китайскими товарами вокруг Африки стоимость фрахта стремительно растет и это непосредственно бьет по китайской экономике, ориентированной на экспорт.

Пока же Иран закусил удила и повышает ставки в виде обстрелов американских баз на Ближнем Востоке. Ответ Вашингтона обязательно будет, в первую очередь из-за политической обстановки в США. Погибли американские военные, такого за океаном не прощают.

Китай ждет развития событий и готовится сговориться с США в том числе и за счет сдачи России.

Если в Москве этого еще не поняли, то тем болезненней будет расставание с розовыми иллюзиями о великом друге на востоке.