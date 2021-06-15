«Ударная группа привержена соблюдению соглашений США о безопасности с региональными союзниками и партнерами… Сохранение свободы мореплавания в Южно-Китайском море имеет важнейшее значение, поскольку почти треть мировой морской торговли, примерно 3,5 триллиона долларов, треть мировой сырой нефти и половина мирового сжиженного природного газа проходит через это море каждый год», — говорится в заявлении 7-го флота.