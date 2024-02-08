Сенат Конгресса США после ожидавшегося провала голосования за «пакетный» законопроект о помощи Украине и реформе иммиграционного законодательства накануне рассмотрит в четверг его сокращённый вариант. В нём говорится только о выделении средств на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, а вопрос ситуации на южной границе США и миграции вообще не затрагивается. На помощь Украине предполагается выделить около 61 миллиарда долларов.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер призвал республиканцев поддержать этот законопроект, поскольку он не содержит вызвавших их возражения положений о миграции.

Накануне в процедурном голосовании документ поддержали 58 сенаторов, 41 был против. Однако для вынесения его на рассмотрение без дополнительных дебатов необходимы 60 голосов. Издание Politico отмечает, что их найти будет чрезвычайно трудно. Большинство республиканцев в Сенате заявляют, что поддерживают выделение Украине, Израилю и Тайваню помощи, но продолжают увязывать её выделение с ужесточением иммиграционной политики. Демократы, включая президента Джо Байдена, в свою очередь, обвиняют их в политических играх, которые ставят под угрозу безопасность союзников США.

К полемике подключился и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он написал, что бывший президент США Рональд Рейган, личность которого по-прежнему чрезвычайно популярна среди республиканцев, «переворачивается в гробу», видя нынешнее поведение его однопартийцев.

На фоне проблем в Конгрессе с одобрением помощи для Украине, как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, в Вашингтоне начали обсуждать другие возможные схемы, в частности обмен вооружениями с третьими странами, вследствие которого США передадут оружие другим странам, а уже те отправят его Украине. Речь может идти и о закупке странами ЕС оружия в США для последующей передаче Украине. Ни одна из этих схем, однако, как пишет издание, не может заменить прямого финансирования со стороны США.

Переговоры в Сенате продолжаются, республиканцы настаивают на внесении поправок, которые всё же учли бы их требования относительно безопасности южной границы. Меры, предусмотренные отвергнутым накануне законопроектом, они сочли недостаточными.

Даже в случае принятия законопроекта Сенатом его судьба в Палате представителей, контролируемой республиканцами, остаётся неясной. Спикер Палаты Майк Джонсон, однако, пообещал рассмотреть его в случае, если он будет одобрен Сенатом.

Администрация Джо Байдена и лично президент ранее призывали Конгресс немедленно одобрить помощь Украине, указывая, что без американских военных поставок Украине будет трудно противостоять российским войскам. (svoboda.org)