Американский вертолет MH-60R и истребитель F/A-18F Super Hornet с авианосца USS Nimitz потерпели катастрофу, выполняя отдельные полеты в районе Южно-Китайского моря, сообщило в понедельник командование Тихоокеанского флота ВМС США.

Они упали в море в воскресенье вечером с разницей в полчаса «при выполнении рутинных операций», никто из членов экипажей не пострадал, говорится в сообщении.

Поисково-спасательные отряды авианосца подняли из воды трех военнослужащих, находившихся на борту вертолета, и двух катапультировавшихся членов экипажа истребителя.

Проводится расследование причин обоих инцидентов, заявили в командовании Тихоокеанского флота.