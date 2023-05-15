Ситуация с выборами в Турции ставит непростые вопросы перед некоторыми соседями этой страны. Прежде всего в контексте решения проблем между Арменией и Азербайджаном, а также продолжающейся агрессии России против Украины.

Будет второй тур, и скорее всего президентом Турции станет тот, за кого призовет голосовать третий кандидат — Синан Оган, набравший 5% поддержки избирателей.

Стоит ли принципиально вопрос для Азербайджана и для Украины, кто именно станет президентом Турции — Эрдоган или Кылычдароглу? Способен ли этот выбор повлиять на исход армяно-азербайджанских переговоров, а также на ход идущей войны против Украины? Как могут повести себя по отношению к Баку и к Киеву Москва и Тегеран, если в кресле президента Турции окажется не Эрдоган? Есть ли тут какие-то риски для Азербайджана и Украины?

На эти вопросы # ответили известные эксперты двух стран.

Заместитель директора Центра исследований Южного Кавказа Фуад Чирагов:

— То, что происходит с результатами выборов в Турции, должно стать большим разочарованием для Армении. Итоги выборов стали серьезным ударом по армянским иллюзиям. Они надеялись, что выборы в Турции создадут более благоприятные условия. И не скрывали своих ожиданий. Некоторые люди в Армении надеялись, что Эрдоган проиграет выборы, а новое правительство изменит свою политику в отношении Азербайджана и уменьшит свою поддержку стране в политике в отношении Армении. Другие даже надеялись, что результаты выборов приведут Турцию к гражданской войне. Их просчет состоял в том, что они не могли или не хотели видеть основы политики Турции в отношении Азербайджана и в регионе. Они оценивали союз Турции и Азербайджана через призму союза России и Армении. Они не поняли разницы. Они не увидели, что Карабах и Азербайджан стали для турецкого народа национальным вопросом, а не только вопросом геополитики. И теперь ирония заключается в том, что решающим игроком во втором туре выборов станет человек азербайджанского происхождения, открыто и решительно поддерживающий Азербайджан (речь о Синане Огане — Авт.).

Поэтому я не вижу никакого возможного влияния этих выборов на переговоры. Даже если Эрдогана не изберут, политика в отношении Азербайджана не изменится. Все риски могут исходить не от того, кто будет лидером Турции, а от того, насколько слабее станет Турция после выборов. В Турции было разрушительное землетрясение, оно могло как-то ослабить страну, теперь мы надеемся, что эта внутриполитическая борьба скоро закончится и сделает Турцию еще сильнее.

Руководитель фонда «Украинская политика», аналитик и историк Константин Бондаренко:

— В Украине внимательно следят за событиями в Турции. Очевидно, что надеяться на радикальные перемены в результате выборов в Турции Украине не приходится. Турция и при Эрдогане, и при Кылычдароглу будет проводить политику балансов относительно российско-украинского конфликта. То есть, Турция не перестанет торговать с Россией, несмотря на санкции, и не перестанет продавать беспилотники Украине. Это в интересах Турции, несмотря на то, кто придет к власти в результате выборов. К тому же победа Кылычдароглу заставит его считаться с тем, что в парламенте большинство формируют правые — сторонники Эрдогана и националисты. Победа Эрдогана в парламенте заставит его считаться с фактором улицы и сильной оппозиции.

Именно поэтому в Украине понимают: возможная смена власти — это внутритурецкая проблема, это тема, которая волнует Россию (и даже не Россию в целом, а протурецкое лобби в Кремле), это тема для Кавказа и для Туранского мира. Для Украины же ничего ровным счетом не изменится. Тем более, что Украина так и не сформировала собственную лоббистскую группу в Анкаре, а действовала в Турции ситуативно, используя то дипломатические каналы, то возможности крымских татар.