Как минимум девять новых извержений вулкана Семеру произошли в индонезийской провинции Восточная Ява. Об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской республики.

Как отмечается, пепел достиг высоты 900 м над вершиной вулкана, или 4 576 м над уровнем моря. Выбросы белого и серого цветов с большой интенсивностью распространились в западном и юго-западном направлениях. В центре вулканологии призвали жителей близлежащих районов и туристов не приближаться к кратеру на расстояние менее 5 км из-за риска выброса раскаленных камней, а также предупредили о риске схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел рек.

Семеру — четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них около 130 действующих.