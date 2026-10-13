Землетрясение в Панаме затронуло свыше 6 тыс. человек, при этом жертв удалось избежать. Об этом сообщил президент республики Хосе Рауль Мулино в обращении к нации.

«На настоящий момент обследовано 1 744 дома, пострадали 6 174 человека. Эта цифра будет обновляться по мере проверки», — привел данные глава государства.

Мулино подчеркнул, что разрушительная сила подземных толчков была велика, а специалисты продолжают оценивать масштабы ущерба. Правительство при этом уже обеспечивает доставку продовольствия и питьевой воды, восстановление дорог и мостов, а также подачу электричества.

«Я не стану экономить ресурсы, необходимые для того, чтобы помощь и решения дошли до тех, кто в них больше всего нуждается», — заявил президент. Он указал, что власти направят материалы для ремонта жилья и привлекут местных подрядчиков для строительства новых домов на две и три комнаты по проектам специалистов Национальной полиции.

Глава республики также призвал население доверять исключительно официальным отчетам и не распространять недостоверные слухи. «Никаких подобных ситуаций не происходило, а эти сообщения вызвали лишь ненужные тревогу и беспокойство», — указал Мулино, комментируя появившиеся в социальных сетях ложные сведения о цунами и перекрытии моста Америк через Панамский канал.