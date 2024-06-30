Суд в Панаме оправдал всех 28 обвиняемых в отмывании денег по делам, связанным с публикацией «панамского архива» и операцией «Автомойка», сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы. Имена оправданных людей не называются.

Такое решение 28 июня вынесла судья Балоиса Маркинес. Она постановила отменить решения о мерах пресечения для всех обвиняемых. Судья заявила, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы в пользу уголовной ответственности основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, регистрировавшей офшоры, пишет BBC News.

Судья заявила, что одно уголовное преследование отменено в связи со смертью обвиняемого, она не назвала его имя. Как отмечает Reuters, в мае умер юрист Рамон Фонсека, который вместе с гражданином Германии Юргеном Моссаком был одним из основателей Mossack Fonseca.

Как пишет BBC News, Юрген Моссак вошел в число оправданных фигурантов дела. И Моссак, и Фонсека отрицали, что они, их компания или сотрудники действовали незаконно.

Судебное разбирательство проходило с апреля 2024 года. Процесс, проходивший в Панама-Сити, длился 85 часов, в нем дали показания 27 свидетелей, суд рассмотрел более 50 документальных доказательств.

Судья Балоиса Маркинес назначила штрафы в размере 100 панамских бальбоа (100 долларов) каждому из 10 свидетелей, которые не пришли на заседания суда по повестке.