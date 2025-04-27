Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) настояло на проведении всесторонней антимонопольной проверки продажи ряда портов, в том числе на Панамском канале. «Концентрация предприятий не может осуществляться без разрешения, в противном случае возникает юридическая ответственность», — говорится в заявлении SAMR в воскресенье, 27 апреля, передает агентство Reuters. Стороны, участвующие в сделке с участием гонконгской компании CK Hutchison, не должны пытаться избежать антимонопольной проверки, утверждают там.

Как сообщалось в начале марта, из-за давления президента США Дональда Трампа гонконгская группа компаний Hutchison Holdings намерена продать порты Бальбоа и Кристобаль на обоих концах Панамского канала. 90 процентов акций оператора должны достаться американскому консорциуму во главе с инвестором Blackrock. По разным оценкам, сумма сделки составит от 19 до 23 млрд долларов. Как отмечало агентство AFP, соглашение с холдингом Hutchison на управление этими портами в 2021 году было автоматически продлено еще на 25 лет. Пекин настроен в отношении этой сделки критически, опасаясь ограничения торгового оборота.

Накануне президент США потребовал, чтобы администрации Панамского и Суэцкого каналов отменили сборы за проход военных кораблей и гражданских судов под флагом Соединенных Штатов. «Американским судам — как военным, так и коммерческим — должен быть разрешен проход через Панамский и Суэцкий каналы без взимания платы! Этих каналов не было бы без США», — написал глава Белого дома в соцсети TruthSocial.

Еще до возвращения на высший государственный пост Трамп стал активно высказываться против руководства Панамского канала. Политик требовал уменьшить зависимость от Китая и больше сотрудничать с США. Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, США построили в 1914 году. До 1999 года страна контролировала этот 82-километровый водный путь, а затем он был полностью передан Панаме.

Судя по открытым источникам, о Суэцком канале Трамп ранее не высказывался. Это был совместный проект османского Египта и Франции в середине XIX века. Сейчас на Суэцкий канал приходится около 10-12 процентов мировой морской торговли, на Панамский — 5-6 процентов. (DW)