Авиационные власти Израиля отказали в разрешении на посадку грузовому самолету Ethiopian Airlines после получения информации о том, что один из пилотов является гражданином Индонезии. Об этом сообщил израильский портал Ynet.

Инцидент произошел в понедельник. По данным портала, грузовой борт Ethiopian Airlines направлялся из аэропорта Аддис-Абебы в Тель-Авив. Уже после вылета израильские службы получили список членов экипажа и обнаружили, что один из пилотов — индонезиец. Согласно израильским авиационным правилам, полеты на территорию страны не могут выполнять пилоты, являющиеся гражданами тех государств, которые не имеют дипломатических отношений с Израилем.

После отказа в посадке самолет вернулся в Эфиопию, предварительно сбросив топливо. Пилот был заменен, после чего борт вновь направился в Израиль и приземлился в аэропорту Тель-Авива.

Как указывает портал, после инцидента с самолетом авиакомпании Flydubai израильские власти усилили контроль за воздушным пространством и стали более тщательно проверять списки членов экипажа и пассажиров самолетов, направляющихся на территорию страны.