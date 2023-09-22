Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову 34 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении на сайте военного ведомства острова.

Как утверждается в документе, 24 летательных аппарата «пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к северу, юго-востоку или юго-западу от него». Среди них один беспилотник CH-4, два BZK-005, 10 истребителей J-10, четыре J-16, два Су-30, многоцелевой самолет Y-9, противолодочный самолет Y-8, два бомбардировщика H-6K и самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.