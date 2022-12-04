Россия продолжает искать возможности для достижения хотя бы каких-то успехов на фронте. И если в феврале Кремль планировал «взять Киев за три дня», то теперь страна-агрессор понимает, что без помощи от других государств никак не справится.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали о том, зачем РФ провела тайные встречи с представителями Ирана и Беларуси. Страна-агрессор пытается «добыть» новые дроны и ракеты, а также заставить Лукашенко полноценно вступить в войну против Украины.

Так, 3 декабря стало известно, что заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с начальником Генштаба Ирана генерал-майором Мохаммадом Бегери. Их встреча состоялась в Тегеране. И если Иран информацию об этом уже комментирует, то РФ обо всем умалчивает.

«Согласно официальным сообщениям иранских государственных СМИ, они обсудили неуточненное военное сотрудничество. Возможно, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет России для использования в Украине. Багери является главой обороны Ирана и отвечает за военную политику и стратегическое руководство», — отметили в ISW.

Помимо этого, вчера стало известно, что самолет Путина заметили в воздушном пространстве Беларуси. Оказалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу отправился на встречу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Они утвердили поправки к так называемому «Соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере».

«Шойгу также встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которого Лукашенко заявил, что белорусские и российские войска продолжают совместные учения на территории Беларуси, чтобы «Союзное государство могло отразить любую агрессию». Шойгу, вероятно, встречался с Хрениным и Лукашенко, пытаясь оказать давление на Беларусь, чтобы она и дальше поддерживала наступательную кампанию России в Украине», сообщили в ISW.

Аналитики также добавили, что ранее они оценили вероятность того, что Беларусь может полноценно вмешаться в войну РФ против Украины. По мнению экспертов, существуют внутренние факторы, которые сдерживают Лукашенко, а потому он этого не сделает.