Табаководство набирает обороты

Наша страна, делая ставку на развитие ненефтяного сектора, активно развивает сельское хозяйство. В числе приоритетных отраслей и табаководство. В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал около 5 334,4 тонны табака, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает АПА со ссылкой на Государственный комитет по статистике, стоимость табака, вывезенного из страны за отчетный период, составила 11,07 млн. долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 23,6%. Отметим, что в 2018 году Азербайджан экспортировал 3 644,3 тонны табака, по сравнению с 2017 годом этот показатель снизился на 8,7%.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил # о том, что наша страна увеличила собственное производство табака, и его сейчас успешно выращивают в Балакянах, Гахе, Закаталы, а также в Шекинском районе. Там посадили знаменитый американский сорт табака Вирджиния. Он считается более ценным по сравнению с другими разновидностями табака, и на сегодняшний день это самый используемый сорт табака в мире.

По словам эксперта, развитие табаководства способствует созданию новых рабочих мест в данных зонах. «У шелководства, хлопководства и табаководства высокая добавочная стоимость. Это выгодное производство. Но пока наша страна только в начале пути возрождения табаководства. Сейчас Азербайджан немало сигарет импортирует, преимущественно из Украины. До сих пор не запущено на полную мощь производство на предприятии в Сумгайыте, где планируется выпускать 11 миллиардов сигарет в год. Как только оно начнет работу, мы сможем обеспечивать сигаретами и себя, и отправлять его на экспорт»,–сказал он.

Хотя с одной стороны в большинстве стран идет борьба с табакокурением, с другой- табачные компании борются за рынок. Так же обстоят дела и в нашей стране. Государство, как говорит Н.Агаев, заинтересовано в том, чтобы народ меньше курил, ведь тогда будет снижена нагрузка на отечественную систему здравоохранения. Но и отказываться от прибыли ему не хочется.

«Выгоднее, чтобы курящие граждане курили отечественный табак, чем чтобы деньги уплывали за границу. Если же говорить об экспортных возможностях, то наш северный сосед – Россия практически не выращивает табак, там для этого неподходящие климатические условия, за исключением юга. И если мы увеличим объемы его производства, то,– считает эксперт,– вполне может занять хотя бы часть обширного рынка. Можно и нужно присмотреться в этом плане и к Китаю, это гигантский рынок, и было бы достижением, если бы смогли занять, хотя бы 1 % данного рынка. Много курят и в Казахстане. В общем, есть над чем работать».

Экономист Фуад Ализаде отметил, что идет наращивание темпов производства табака, что внушает оптимизм. По его словам, это позволит остановить утечку за границу миллионов долларов. Эксперт отметил, что по итогам января–ноября 2019 года в Азербайджан было ввезено табака и его заменителей на 110,37 миллиона долларов.

«Но сейчас предпринимаются шаги, которые должны снизить импорт табачных изделий. При этом,– говорит экономист, –попутно усиливается борьба с курением, был принят закон о запрете курения в общественных местах, повышаются цены на сигареты. Средства от повышения цен на акцизы будут пущены на защиту здоровья граждан, в том числе тех, кто курят»

По словам вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, развитие табаководства способствует созданию новых рабочих мест. Это трудоемкое производство. Но он отметил, что оно довольно вредное для здоровья и надо тщательно следить за тем, чтобы к нему не допускались несовершеннолетние.

По мнению Дж.Исмаилова, хотя у данной сферы в Азербайджане есть перспективы, сейчас эту нишу занял американский и европейский табак. «Табак – колоссальный источник дохода, которым никто не хочет делиться, и уж тем более терять. В СССР табаководство в Азербайджане было развито неплохо, в 60-70 годы прошлого века, но с распадом этой страны, отрасль пришла в упадок. Получится ли ее восстановить, а тем более выйти на более высокий уровень, покажет время. На мой взгляд, надо больше внимания уделять другим отраслям, например, гранатоводству, выращиванию хурмы, орехов, нежели стремиться увеличить объемы производства табака»,–сказал он.

Кстати, ВОЗ считает табаководство – отраслью, наносящей ущерб окружающей среде из-за применения большого количества химических средств для выращивания табака и предохранения его от вредителей, а также сжигания природного топлива. Но эколог Фикрет Джафаров говорит о том, что при использовании современных технологий табаководство не нанесет особого урона природе.

«Табак может нуждаться в удобрениях, но если их правильно использовать, от них не будет вреда. Отмечу, что данной культуре подходит не любая почва, и сажать ее получится не везде. Это многолетняя культура, и некоторые сорта вырастают длиной в 3-5 метров».

По словам Ф.Джафарова, табак нужен не только для курения, немалая часть его идет на производство парфюмерии и лекарств.