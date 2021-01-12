TƏBIB: «Новые штаммы коронавируса будут выявляться путем секвенирования»

Выявление нового штамма коронавируса определяется анализом генома вируса — секвенированием.

Об этом сообщили в TƏBIB в ответ на запрос АПА.

Сообщается, что по словам генетика Национального центра гематологии и трансфузиологии Ага Рзы Агаева, изучается геном вируса Sars COV-2, изменения, отмеченные для каждого образца, а также его влияние:

«Эти анализы проводятся в генетических исследовательских центрах с использованием приборов для секвенирования нового поколения, позволяющих получать генетическую информацию (High throughpout). Исследования планируется проводить на основе методов, применяемых за рубежом. Согласно имеющейся литературе, известно, что эти исследования проводятся теми же методами, что и за рубежом», — говорится в сообщении.

Напомним, что мутировавшие виды коронавируса (COVID-19) были выявлены в Великобритании, ЮАР и Японии.