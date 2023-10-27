В детской инфекционной больнице №5 при Сабунчинском медицинском центре продолжается лечение 4 детей, отравившихся донером в одной из точек общепита в поселке Бина.

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По данным TƏBİB, их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что 24 октября свыше 20 учащихся средних школ № 88, 117, 121 и 149 в поселке Бина получили пищевое отравление.

В детскую инфекционную больницу № 5 в целом были госпитализированы 24 школьника.

Стало известно, что школьники отравились донером, который покупали по дороге в школу в одной из точек общественного питания.

Профильные ведомства проводят соответствующие проверки на объекте.