Сын покойного народного артиста Сиявуша Аслана Чингиз Асланов сегодня будет похоронен на Ясамальском кладбище.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве культуры.

Его тело будет доставлено сегодня в 14:00 на кладбище после церемонии в мечети Тезепир.

Было отмечено, что вопрос находится в центре внимания Министерства культуры, по всем вопросам, связанным с похоронами, оказана помощь Министерства: «Этим вопросом занимается советник министра культуры Олег Амирбеков. Вопросами, связанными с похоронами, занимаются Минкульт, Академический Национальный драматический театр и ИВ Ясамальского района».